Condolences pour in after Aamir Liaquat passes away at 49

KARACHI – Condolences started pouring in from various segments of the society on the demise of Dr Aamir Liaquat Hussain.

He was found dead at home. He was 49.

President Dr Arif Alvi offered condolences to the family of late Aamir Liaquat Hussain.

صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا ممبر قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی ناگہانی موت پر اظہار افسوس



صدر مملکت کی مرحوم کیلئے دعائے مغفرت، بلندی درجات کی دعا



صدرمملکت کا مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی اور صبر جمیل کی دعا — The President of Pakistan (@PresOfPakistan) June 9, 2022

Prime Minister Shehbaz Sharif also grieved on the sad demise of Aamir Liaquat Hussain. He prayed for the departed soul.

Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari expressed shock and grief over Aamir Liaquat's death.

"Dr Aamir Liaquat Hussain led a dynamic life from journalism to politics. He proved his mettle in various fields of life from writing and speech," he said.

ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے تحریر و تقریر سے لے کر زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری



ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال کی خبر سے سخت صدمہ ہوا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری — PPP (@MediaCellPPP) June 9, 2022

عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا عامر لیاقت حسین کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ عامر لیاقت حسین کی مغفرت کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ — Sheikh Rashid Ahmed (@ShkhRasheed) June 9, 2022

اللہ تعالیٰ عامر لیاقت کی مغفرت فرمائے اور انکے خاندان اور عزیز و اقارب اور چاہنے والوں کو صبرِ جمیل عطا فرمائے آمین pic.twitter.com/h3kEp3b8Am — Faisal Javed Khan (@FaisalJavedKhan) June 9, 2022