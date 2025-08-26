Latest

Currency Exchange Rates in Pakistan – Open Market Forex Exchange USD to PKR – 26 Aug 2025

8:51 am | Aug 26, 2025
Currency Rates In Pakistan Rupee To Us Dollar Euro Pound Dirham Riyal 21 September 2024

KARACHI – Pakistani rupee shows resilience as major foreign currencies remained largely stable in the open market.

In open market, US Dollar stood at Rs283.20 for buying and Rs284.00 for selling, keeping pressure steady on the rupee.

In inter-bank trading, PKR settled at 281.87, with gain of Rs0.03 against the greenback in 12th successive gain against the USD.

Euro was traded at Rs330.70 (buying) and Rs332.50 (selling), while the UK Pound Sterling hovered at Rs381.85 and Rs383.80. Saudi Riyal was available at Rs75.40 (buying) and Rs75.60 (selling), whereas the UAE Dirham stood at Rs77.10 and Rs77.30.

 
Currency Symbol Buying Selling
US Dollar USD 283.20 284.00
Euro EUR 330.70 332.50
UK Pound Sterling GBP 381.85 383.80
Saudi Riyal SAR 75.40 75.60
U.A.E Dirham AED 77.10 77.30
Australian Dollar AUD 182.00 187.00
Bahrain Dinar BHD 749.80 752.30
Canadian Dollar CAD 203.00 208.00
China Yuan CNY 39.01 39.41
Danish Krone DKK 43.60 44.00
Hong Kong Dollar HKD 35.88 36.23
Indian Rupee INR 3.15 3.24
Japanese Yen JPY 1.90 2.00
Kuwaiti Dinar KWD 915.95 923.95
Malaysian Ringgit MYR 66.40 67.00
New Zealand Dollar NZD 162.53 164.53
Norwegians Krone NOK 27.47 27.77
Omani Riyal OMR 734.35 736.85
Qatari Riyal QAR 77.05 77.75
Singapore Dollar SGD 218.50 223.50
Swedish Korona SEK 29.08 29.38
Swiss Franc CHF 347.32 350.07
Thai Bhat THB 8.58 8.73
     
