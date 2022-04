Slogans against PM Shehbaz-led delegation at Masjid-e-Nabawi spark wide condemnation

LAHORE – The incident of slogans at Masjid-e-Nabwi against Prime Minister Shehbaz Sharif and his delegation drew criticism from all sections of society.

A day earlier, PM Shehbaz Sharif and his delegation reached Madinah on a three-day official visit to Saudi Arabia in a bid to revive bilateral relations and seek more financial assistance to tackle economic challenges following the ouster of former premier Imran Khan through a no-confidence motion.

PM Shehbaz Sharif along with Pakistani delegation visited Roza-e-Rasool ﷺ at Masjid-e-Nabwi ﷺ and offered Maghrib Prayer.

Madina, 28th April, 2022. pic.twitter.com/YbKyHWAfTA — Prime Minister's Office (@PakPMO) April 28, 2022

A group of people on Thursday surrounded the delegation of the Pakistani government when it entered the Prophet’s mosque and started raising unwelcoming slogans against it, violating the sanctity of the mosque where Roza-e-Rasool (PBUH) is located.

The video of the incident is being widely shared on social media to condemn people involved in it.

Federal Information Minister Marriyum Aurangzeb in an apparent reference to Imran Khan said that she did not want to name the person responsible for the incident. She added that fixing such attitudes will take time.

میں اس شخص کا نام اس پاک زمین پہ نہیں لونگی کیونکہ اس زمین کو سیاست کیلیےاستعمال نہیں کرنا چاہتی.لیکن انہوں نے جو معاشرےمیں تباہی کی.انہیں ٹھیک کرنےمیں بھی وقت لگےگا اور یہ بھی ہمارے مثبت رویوں سےٹھیک ہوگا.

ہم نے اپنےکارکنان کو ہدایت جاری کی ہیں کہ اپنےجذبات کو کنٹرول میں رکھیں pic.twitter.com/nfUxeeq1US — PML(N) (@pmln_org) April 28, 2022

Renowned scholar Maulana Tariq Jameel also condemned the protest that took place at the Prophet's mosque and said that disrespect of Haram Sharif is not acceptable in Islam.

آج مسجد نبوی میں احتجاج کی صورت میں جو حرم شریف کی پامالی کی گئی یہ بالکل اسلام میں درست نہیں ہے، اسکی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔

#توہین_مسجد_نبوی_نامنظور — Tariq Jamil (@TariqJamilOFCL) April 28, 2022

Very shameful act done by some of our countrymen in #masjidnabawi Those who violated the sanctity of Masjid-e-Nabawi for political purposes should be banned.I condemn it.Sanctity of the holy place of Prophet (PBUH)is must & obligatory on all the Muslims.Stop spreading Anarchy🙏 — Kamran Akmal (@KamiAkmal23) April 28, 2022

میں نےتو کبھی مکہ مدینہ نہیں دیکھاتھا،مسلمان ہونےکےبعدپہلی دفعہ گیاتوخانہ کعبہ کودیکھ کرچینخ نکل گئی تھی،روضہ رسول(ص)پرگیاتوآنکھوں سےآنسوجاری ہوگئےتھے۔یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہنچ کررونگٹےکھڑےہوجاتے،آج روضہ رسول پرجوکچھ ہواوہ دیکھ کےاےاللہ میں پوری امت کی طرف سےتجھ سےمعافی مانگتاہوں — Mohammad Yousaf (@yousaf1788) April 28, 2022

قائد اعظم کے مزار پر نعرے لگانے پر کیپٹن صفدر کو مطعون کرنے والے اللہ کے آخری نبی صلی الله علیه وسلم کے روضہ، مسجد نبوی میں سیاسی نعرے بازی پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ رمضان کے آخری دنوں میں مسجد نبوی کے تقدس کو بھی خاطر میں نہ لینے والوں سمیت تمام پاکستانیوں کے ساتھ خدا رحم فرمائے https://t.co/QIBmXAIte1 — Faisal Subzwari (@faisalsubzwari) April 28, 2022

ہزار سیاسی اختلاف ہو لیکن اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے اور نہ ہی سیاسی اختلاف دشمنی میں بدلے!



مسجد نبوی ﷺمیں یااس کے احاطہ میں کسی بھی صورت میں نعرہ بازی مناسب نہیں۔ آداب کے خلاف اور سخت منع ہے۔

عوامی ردعمل تھا لیکن مسجد نبوی کا احترام ہر صورت میں ہر حال میں مقدم ہے۔ pic.twitter.com/tcwexqLZZp — Ali Muhammad Khan (@Ali_MuhammadPTI) April 28, 2022

دنیامیں یہود ھی تھےجنہوں نےمسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیاتھاآج اسی تسلسل میں ان یہودکےایجنٹوں نےمسجدنبوی کی حرمت کوپامال کیا

میں محب وطن پاکستانیوں کو بتاناچاھتاھوں کہ جسطرح یہودکواُس بےحرمتی پرمدینہ منورہ سےنکالاگیاتھاھم یہود کےایجنٹوں کوپاکستان کی سرزمین سےنکالیں گےانشاءاللہ3/3 — Maulana Fazl-ur-Rehman (@MoulanaOfficial) April 28, 2022

I am present in Madina Shareef. As Bugti & Maryam Aurangzeb entered, slogans of CHOR CHOR greeted them. No living Muslim should be subject to that in the Mosque of Prophet (PBUH). So shameful, so shameful, so shameful. pic.twitter.com/ZK1GAUdaHY — Sahibzada Jahangir (@ChicoJahangir) April 28, 2022

سبز گنبد کے آگے بھی جس کو اپنی سیاست نظر آئے ایسی سیاست پر لعنت۔

وہ پاک گھر اس عظیم ہستی کا ہے جنہوں نے اپنے بڑے سے بڑے ذاتی دشمن کے ساتھ معافی کا معاملہ رکھا۔ اس پاک زمین پر بے ادبی کرنے والا بدقسمت ترین ہے۔ — Rabia Anum Obaid (@RabiaAnumm) April 28, 2022